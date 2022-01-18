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Manisa'dan çalınan makineler İzmir'de bulundu

Manisa'dan çalınan makineler İzmir'de bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden çalınan 2 adet paketleme makinesi İzmir'in Bergama ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden çalınan 2 adet paketleme makinesi İzmir'in Bergama ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 16 Ocak günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bergama JASAT ekipleri tarafından yapılan ortak istihbari çalışmalar sonucunda, çalınan 2 adet farklı markalarda paketleme makinesi İzmir'in Bergama ilçesinde bulundu. Cumhuriyet savcısı talimatıyla 2 adet makine gece saat 02.00 sıralarında sahibine teslim edildi. - MANİSA

Manisa'dan çalınan makineler İzmir'de bulundu

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Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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