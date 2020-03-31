Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu Yurtdışından gelen vatandaşlara kuru üzüm ve mesir macunu ikramı Yurtdışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları Manisa'daki yurtlara yerleştirilmeye devam edilirken, Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı...

Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu

Yurtdışından gelen vatandaşlara kuru üzüm ve mesir macunu ikramı

MANİSA - Yurtdışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları Manisa'daki yurtlara yerleştirilmeye devam edilirken, Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu. Öte yandan Manisa'daki yurtlara 14 günlüğüne yerleştirilen misafirlere kuru üzüm ve Manisa Mesir Macunu ikram edildi.

ABD'den uçakla önce İzmir'e gelen 209 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. ABD'den dün akşam gelen 210 kişinin ardından Etiyopya'dan gelen 109 kişi de gece saatlerinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci yurduna yerleştirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki KYK getirilen vatandaşların yurt girişinde tek tek ateşleri ölçüldü, sağlık kontrolünden geçiridi. Yurttaki odalara tek tek yerleştirilen vatandaşlara bireysel spor yapabilmeleri için spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda Manisa Mesir Macunu ve kuru üzüm ikram edildi. Ayrıca vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeler de temin edildi.

Son gelen kafileyle birlikte Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 318 oldu. Yurtdışından gelerek Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları 14 gün gözetim altında tutulacak.

Kaynak: İHA