Manisa'daki yangında evde mahsur kalan 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki yangında evde mahsur kalan 2 kişi yaralandı

Manisa'daki yangında evde mahsur kalan 2 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında evde mahsur kalan kadın ile torunu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında evde mahsur kalan kadın ile torunu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi Tolunay Sokak'taki bir evde sobaya yanıcı madde dökülmesi sonrası oluşan alev nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, evin kapısını açamamaları nedeniyle mahsur kalan Mukaddes Bakır ile torunu Hasan Örük'ü kurtardı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Manisa, Yangın, Soma, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title