Manisa'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Manisa'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi.

28.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:17

Manisa'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde saat 11.30 sıralarında 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yangın sırasında kendini güçlükle dışarı atan ve evinin yanışını çaresizlik içinde izleyen ev sahibi kadın fenalık geçirince kadına 112 ekipleri ayakta müdahale ederek sakinleştirdi.

Yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Manisa'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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