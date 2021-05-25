Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde Hint keneviri yetiştirenlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ilçeye bağlı Sakarya Mahallesindeki evinin bahçesine kurduğu serada uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen Recep Ş'nin adresine operasyon yapıldı.

Adreste yapılan aramada kenevir üretimde kullanılan düzenek, çadır havalandırma, ışıklandırma, sıvı hale getirilmiş gübreler, damlama sulama sistemi, nem ayarlama cihazları ve dikili halde bulunan Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Recep Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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