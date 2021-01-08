Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
08.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:46
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 0,81 gr bonzai, 17,61 gr esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 33,25 gr metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım