Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

08.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:46
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 0,81 gr bonzai, 17,61 gr esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 33,25 gr metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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