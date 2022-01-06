Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, A.T, Y.S, E.B ve K.U'yu gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title