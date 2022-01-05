Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli miktarda esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi, A.T, Y.S, E.B ve K.U. gözaltına alındı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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