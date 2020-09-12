Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
12.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:00

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında takibe aldıkları D.Ç. (25) ve B.D'nin (43) Şeyhsinan Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, çuvala saklanmış 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

D.Ç. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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