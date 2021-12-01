Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 12 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde 12 gram uyuşturucu yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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