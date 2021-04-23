Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen Selvilitepe Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 517 gram esrar, 56 uyuşturucu hap, 44 gram esrar tohumu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen