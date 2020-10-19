Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

19.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:14
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kent girişinde önlem alan polis, bir süre takip edilen şüpheli bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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