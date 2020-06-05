Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
05.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:13

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Salihli ilçesine bir otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K.P. ile M.K.B, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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