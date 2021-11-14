Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Yunusemre ilçesinde durumundan şüphelendiği E.T'nin (30) üzerinde arama yaptı.
Şüphelinin üst aramasında 13 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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