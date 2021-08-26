Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Kula ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yapan Kula Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki adreste yaptıkları aramada 300 gram esrar, 32 kök hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (47) ve A.R.G. (21) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.R.G. serbest bırakılırken, M.Y tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak