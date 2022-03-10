Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Sarıgöl'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta 12,5 gram metamfetamin, hassas terazi ve bir miktar para bulan ekipler, V.V'yi gözaltına aldı.

Alaşehir'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T'nin (33) evine düzenlenen operasyonda, 70 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, pompalı tüfek ve 8 bin 100 lira ele geçirdi.

İki şüpheli de sevk edildikleri adliyelerde tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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