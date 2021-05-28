Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçilmesine yönelik yaptığı çalışmada Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kök Hint keneviri, 32 gram esrar, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imal etmek amacıyla hazırlanmış kabin ve düzenek ele geçirildi.

Adreste yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesindeki bir eve yapılan baskında ise 240 uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Burada gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram