Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 ev ve 1 otomobilde arama yaptı.

Otomobilde bir miktar sentetik ecza ilaç ile evde de saksıda Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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