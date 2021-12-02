Manisa'daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eşme - Kula karayolu Şeritli Mahallesi mevkiinde Cevdet Polat'ın (52) kullandığı 45 KA 9115 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Mustafa Kılınç (76) idaresindeki 45 SB 3741 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Cevdet Polat yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet