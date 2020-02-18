Manisa'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi 126 Sokak'ta Salih Tosun (57) yönetimindeki 45 AEE 646 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Süleyman Çoraplı (26) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çoraplı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.