Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu Eşme kavşağında, Uğur Ulvi Kayar (31) yönetimindeki 35 ZIR 37 plakalı otomobil ile Mehmet Türksever (61) idaresindeki 03 RC 495 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Türksever ile diğer otomobilde bulunan Dönsel Şule (57) yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Türksever, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak