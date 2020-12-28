Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

28.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:31
Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hacı Ömer Çınar'ın kullandığı 19 TL 932 plakalı kamyon, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, önünde seyreden Fahrettin Kart idaresindeki 42 ADB 269 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ömer Bayram Domagoj Vida Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:35:12. #1.14#
title