Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
28.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:31
Manisa'nın Kula ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hacı Ömer Çınar'ın kullandığı 19 TL 932 plakalı kamyon, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, önünde seyreden Fahrettin Kart idaresindeki 42 ADB 269 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak