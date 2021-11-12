Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Hatunköy Mahallesi Savaştepe kara yolunda C.Ö'nün (65) kullandığı 10 ABJ 686 plakalı otomobil ile İ.Ç. (46) yönetimindeki 45 HB 1198 plakalı traktör çarpıştı.

Traktör sürücüsü İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü C.Ö. ile yanında bulunan D.Ö, G.Ç, Z.Ç, Ü.Ö, R.Ç. yaralandı.

Yaralılar Soma'daki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri

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