Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
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Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

18.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:16

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 sürücünün yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 sürücünün yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında E.I.(45) yönetimindeki 03 NA 338 plakalı tır, Buldan - Alaşehir kara yolunda, önünde seyreden İ.T. (60) yönetimindeki 35 ZY 3415 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu tırlar devrildi, sürücüleri yaralandı.

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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