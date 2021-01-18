Trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
18.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:16
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 sürücünün yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 sürücünün yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında E.I.(45) yönetimindeki 03 NA 338 plakalı tır, Buldan - Alaşehir kara yolunda, önünde seyreden İ.T. (60) yönetimindeki 35 ZY 3415 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucu tırlar devrildi, sürücüleri yaralandı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan