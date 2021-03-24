Manisa'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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Manisa'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

24.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:57
Manisa'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Zinnet Y. yönetimindeki 45 M 7837 plakalı hafif ticari araç ile Engin Ç. idaresindeki 45 EP 766 plakalı kamyonet, Mehmetçik Caddesi'nde çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin çağrısıyla olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki yolcular Hayrettin Ç. ve Şükran G. hastaneye kaldırıldı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü Zinnet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ???????

Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Salihli ilçesinde de C.Y'nin kullandığı 45 SB 0908 plakalı otomobil, Ahmetli-Salihli yolu Çaltılı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Ağır yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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