Manisa'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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Hürriyet Mahallesi, Akhisar, Manisa, Fırat, Güncel

Manisa'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

09.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:38
Manisa'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için gelen Fırat T'ye (33), çıkışta aracına binmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Yaralanan Fırat T, 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Manşet

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