Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede kurtarılamadı.

Menderes mahallesinde aralarında sorun bulunduğu öğrenilen üç kişiden Melih K, (24) V. K. (53) ve oğlu F. K. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine tüfekle yaralanan Melih K, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Melih K, hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheliler V. K. ile F. K. gözaltına alındı.???????

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