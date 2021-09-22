Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler
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Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede kurtarılamadı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede kurtarılamadı.

Menderes mahallesinde aralarında sorun bulunduğu öğrenilen üç kişiden Melih K, (24) V. K. (53) ve oğlu F. K. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine tüfekle yaralanan Melih K, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Melih K, hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheliler V. K. ile F. K. gözaltına alındı.???????

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AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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