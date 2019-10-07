Manisa'daki silahlı kavga
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren kişiyi silahla vurduğu iddia edilen şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren kişiyi silahla vurduğu iddia edilen şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Tayfun Güney'i vurduğu öne sürülen Yücel K'nin İzmir'de olduğu belirlendi.
Cinayet zanlısı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Foça ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şehzadeler ilçesinde 3 Ekim'de, Tayfun Güney (31) ile Yücel K. (33) arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Güney, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.