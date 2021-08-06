Son dakika haberi! Manisa'daki otobüs kazasında yaralanan genç: " Biz uyuyorduk kazaya uyandık"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'daki otobüs kazasında yaralanan genç: " Biz uyuyorduk kazaya uyandık" Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı otobüs kazasında durumu ağır olan 4 kişi başka hastanelere sevk edildi Manisa'nın Soma ilçesinde bir yolcu otobüsünün otoyol emniyet şeridinde bekleyen kamyona...

Manisa'daki otobüs kazasında yaralanan genç: " Biz uyuyorduk kazaya uyandık"

Manisa'da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı otobüs kazasında durumu ağır olan 4 kişi başka hastanelere sevk edildi

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bir yolcu otobüsünün otoyol emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4'ü ağır 42 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ederken durumu ağır olan 4 yaralının merkezdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soma Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden ve doktorlardan bilgi alan Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş hastane çıkışında kazada yaralanan Yiğit Törmen ile bir süre sohbet etti. Yaralı Törmen herkesin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini belirterek teşekkür etti.

Öte yandan Kocaeli'den tatil için Aydın'a giden aynı aileden 8 yaşındaki Simay Çataltepe olay yerinde hayatını kaybederken anne Derya Çataltepe ise ağır yaralandı. Kazada 8 yaşındaki kızı Simay'ın öldüğünden habersiz olan ve ağır yaralanan anne Derya Çataltepe ise ailesinin isteği üzerine ambulansla Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel