Manisa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Manisa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
01.08.2020 08:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:37

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çalışmalara, İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüklerinden gelen ekipler de destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında şu ana kadar 35 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA

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