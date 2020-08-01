Manisa'daki orman yangını yeniden etkisini arttırdı Manisa'daki orman yangını yeniden etkisini arttırdı Mahalleler tahliye edilmeye başlandı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın da etkisiyle birlikte yeniden büyüdü.

Manisa'daki orman yangını yeniden etkisini arttırdı

Mahalleler tahliye edilmeye başlandı

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın da etkisiyle birlikte yeniden büyüdü. Yangında bazı mahallelerde evler yanarken, 3 mahallede tahliye işlemi başladı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki ormanlık alanda dün 16.00 saatlerinde başlayan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına gün içerisinde 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahale edilirken Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Akşam saatlerinde helikopterler görevi bırakırken, yangına karadan müdahale edilmeye çalışılıyor. Öte yandan yangın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ne sıçradı. Mahalle tahliye edilirken yaklaşık 10 ev hasar gördü. Öte yandan yangın nedeniyle Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi ve Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlanıyor.

Ayrıca mahallelerde bulunan küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının da tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA