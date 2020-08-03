Manisa'daki orman yangını tek noktada devam ediyor Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Temmuz'da Ahmetli ilçesinde başlayan orman yangınının kısmi olarak kontrol altında olduğunu ve tek bir noktada devam ettiğini açıkladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Temmuz'da Ahmetli ilçesinde başlayan orman yangınının kısmi olarak kontrol altında olduğunu ve tek bir noktada devam ettiğini açıkladı. Vali Karadeniz yangına 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte müdahale edildiğini söyledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik deresi mevkiinde 31 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen orman yangınına ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı.

GAMER'de Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Ali Dedeler, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya ve ilgili personel katıldı.

Yangınla ilgili genel durum değerlendirmesi yapılan toplantıda Vali Yaşar Karadeniz, yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını ve şu an tek noktada devam etmekte olduğunu ifade ederek, 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA