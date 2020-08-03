Manisa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
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Manisa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Manisa Valiliği, Ahmetli ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının tamamen kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Manisa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
03.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:53

Manisa Valiliği, Ahmetli ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının tamamen kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 4 gündür devam eden Ahmetli ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlimiz Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkiinde 31 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınarak alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Orman yangını 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte havadan ve karadan gerçekleştirilen yangın söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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