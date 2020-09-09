Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
09.09.2020 03:28 | Son Güncelleme: 09.09.2020 03:32

Manisa'nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Öte yandan yangın ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili oldu.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple hava karardıktan sonra akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple müdahale edilmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangın 160 kişinin yaşadığı köye yaklaşık 30 metre kadar yaklaştı.

Alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı mahallede yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar jandarma ve AFAD ekipleri kontrolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriye tahliye edildi.

"Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı"

Köyde yaşayanlar ilçe merkezinde misafirhanelere yerleştirilirken Kaymakam Fatih Akkaya'da yangın bölgesinde çalışmaları inceledi. Akkaya, yangının henüz çıkış nedeninin bilinmediğini belirterek, "Yangın köye yakın bir noktada başlamış. Ekipler anında olay yerine intikal yaparak müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı. Ekiplerin gayretleriyle köye ilerlemesi durduruldu. İnşallah köyümüzde bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Mahalle sakinlerinden Serdal Sert ise işyerinden bir arkadaşının aramasıyla bilgileri olduğunu belirterek, "Ekipler hemen geldi. Hemen köyü boşalttık, hayvanlarımızı da köy dışına çıkarttık." dedi.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenilen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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