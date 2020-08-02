Manisa'daki orman yangını
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Manisa'daki orman yangını

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün 16.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınında tahliye edilen 3 orman köyünde 10 ev yanarken, alevlerin ulaştığı 16 ev ise itfaiyenin gayretiyle yanmaktan kurtarıldı.

Manisa'daki orman yangını
02.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:39

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün 16.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınında tahliye edilen 3 orman köyünde 10 ev yanarken, alevlerin ulaştığı 16 ev ise itfaiyenin gayretiyle yanmaktan kurtarıldı.

Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesinde başlayan orman yangınında, Hacıköseli ve İdişler Mahallelerinde 16 eve yangın ulaşmadan müdahale edilerek söndürüldü. Ahmetli'nin Bahçecik ve Turgutlu'nun Sivrice Mahallelerinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait itfaiye araçları konumlandırılarak emniyet tedbiri alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor.

Orman yangını nedeniyle Hacıköseli Mahallesi tahliye edilirken yangında mahalledeki 10 ev ve hayvan damı hasar gördü. Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi ve Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla güvenli bölgelere taşındı. Mahallelerdeki küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanları da tahliye edildi. Gece saatlerinde rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birlikte dozerler ve arazözlerin yardımıyla yangının güneye ilerleme hızı kesildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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