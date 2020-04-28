Manisa'daki mahallede karantina süresi uzatıldı
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Manisa'daki mahallede karantina süresi uzatıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Caber Fakılı Mahallesi'nde karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Manisa'daki mahallede karantina süresi uzatıldı
28.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:21

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Caber Fakılı Mahallesi'nde karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Caber Fakılı Mahallesi'nde koronavirüse yakalanan vatandaşların bulunması nedeniyle 15 Nisan'da mahalle karantinaya alınmıştı. 28 Nisan'da dolan karantina süresini değerlendiren Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu, karantinanın 5 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uzatılması kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu, 15/04/2020 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden uygulanan Caberfakıllı Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının, takip edilen covid-19 pozitif hasta kişilerin bulunmasından dolayı 28/04/2020 tarihi saat 24.00 ten itibaren 05/05/2020 Salı saat 24.00'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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