Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
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Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Kültür Sanat

Manisa'nın Kula ilçesinde tabiat anıtı ilan edilen peribacalarının bulunduğu bölgenin turistik cazibesinin artırılması için proje başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tabiat anıtı ilan edilen peribacalarının bulunduğu bölgenin turistik cazibesinin artırılması için proje başlatıldı.

Yağmur ve rüzgarın aşındırma etkisiyle binlerce yılda oluşan peribacaları, İzmir-Ankara D-300 kara yolu üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Anıtı ilan edilen Kula Peribacalarında Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir ve Hollandalı bilim insanlarının oluşturduğu heyet, yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışma yürütüyor.

Bölgenin turizmden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi projesi başlatıldı.

Peribacalarının bulunduğu alana yürüyüş yolları, seyir terasları, ahşap korkuluklar, otoparklar, bilgilendirme panoları ve kamelyaların yapılacağı projenin ilk etabı, eylül sonunda tamamlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi alan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, Kula Peribacalarının UNESCO Global Jeoparkı sınırları içerisinde kalan önemli bir "jeosit" alanı olduğunu belirtti.

Projeyle alanın önemli bir turizm merkezi olacağını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirebilecekleri, sosyal ve kültürel manada gereksinimlerinin karşılanacağı yerlerimiz yoktu. Bugün itibariyle bu çalışmalarımız başladı. Bu noktada ihaleyi gerçekleştiren Milli Parklar Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum."

Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi
Kula Peribacaları için çevre düzenlemesi projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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