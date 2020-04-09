Manisa'daki kesik kol vahşetinde yaşamını kaybeden Özcan Eren toprağa verildi
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Adli Tıp Kurumu, Manisa, Kesik, Güncel

Manisa'daki kesik kol vahşetinde yaşamını kaybeden Özcan Eren toprağa verildi

Manisa'daki kesik kol vahşetinde yaşamını kaybeden Özcan Eren toprağa verildiMANİSA'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti çevresinde bulunan parçalanmış insan uzuvlarının İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucunda da Özcan Eren'e (22) ait olduğu belirlendi.

09.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:14

Manisa'daki kesik kol vahşetinde yaşamını kaybeden Özcan Eren toprağa verildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti çevresinde bulunan parçalanmış insan uzuvlarının İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucunda da Özcan Eren'e (22) ait olduğu belirlendi. Eren'in babası tarafından Adli Tıp'tan alınan cenazesi memleketi olan Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart'ta, vatandaşlar tarafından omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

'ŞÜPHELİ VETERİNER GÖZALTINA ALINDI'

Kaçırılma olayı ve fidye mektubundaki bazı detaylardan yola çıkan güvenlik güçleri veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta tutuklandı.

CESET PARÇALARI BULUNDU

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, geçen 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. Bu olaydan iki gün sonra da Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş vücut parçaları buldu. Kesik baş üzerindeki incelemede, tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Bir gün sonra da Aydıncık Baraj Göleti'nin yüzeyinde cesedin karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı bulundu. Tüm vücut parçaları DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bulunan uzuvların İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testi incelemesi sürerken veteriner Hekim Mehmet Tahta, cezaevi savcılığına dilekçe yazarak yeniden ifade vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Tahta, geçen 27 Mart'ta Soma Cumhuriyet Savcılığı'na SEGBİS yöntemiyle verdiği ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimseden yardım almadım. Veteriner hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfretti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırıp, farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Tahta'nın ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı veteriner kliniğinin bulunduğu binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğuna sakladığını da itiraf etti.

'BİR CESET SUDA NE KADAR SÜRE DE BOZULUR' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Tahta'nın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturmayı daha da derinleştiren polis, ceset uzuvlarının Tahta'ya ait otomobille taşındığını, aracın arka koltuğunun daha sonra sökülüp, yenisi ile değiştirildiğini tespit etti. Tahta'nın bilgisayarında yapılan incelemede ise 'bir ceset suda ne kadar sürede bozulur' konusunda arama yaptığına dair kayıtlara ulaşıldı. Ayrıca cinayette kullandığı tabanca ise ifadesinde belirttiği havalandırma boşluğunda bulundu.

DNA SONUÇLARI SONRA CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ceset parçalarının DNA incelemesi sonucu açıklandı. Cesedin, beklendiği gibi Özcan Eren'e ait olduğu babası İsmail Eren'e bildirildi. Baba İsmail Eren, bugün saat 14.00'te oğlunun cesedine ait parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Soma İlçesine bağlı Bayat Mahallesi'ndeki ikamet ettiği evine getirilen Eren'in cenazesi evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra, helallik alınmasının ardından saat 16.30'da Bayat Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın arından Eren'in cesedi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında baba İsmail Eren, güçlükle ayakta durabildi. Jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtarak, cenaze töreni sırasında ve öncesinde mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar da bulundu.

Manisa'daki kesik kol vahşetinde yaşamını kaybeden Özcan Eren toprağa verildi

Kaynak: DHA

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