Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
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Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi

Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerini artıran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe aldı.

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Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerini artıran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe aldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, Ramazan ayında il ve ilçelerdeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler yeni tip korona virüs salgını sürecinde de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrollerini sürdürürken, ramazan ayı boyunca da gıda denetimlerini aksatmadan gerçekleştiriyorlar.

Ramazanla birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurduklarını kaydeden İl Müdürü Metin Öztürk, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Metin Öztürk, 'Ramazan Paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ettiklerini, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune aldıklarını söyledi.

İl Müdürü Öztürk ayrıca, vatandaşların da halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na ya da '0501 174 0 174' numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini sözlerine ekledi.

Gerçekleşen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile İl Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı. - MANİSA

Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'daki gıda işletmelerine ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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