Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan E.O'nun üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin dolar, 2 bin 300 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin, örgüte ait paraların dağıtımında görev aldığı ve yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, işlemleri sürüyor.