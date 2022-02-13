Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

Manisa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan E.O'nun üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin dolar, 2 bin 300 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin, örgüte ait paraların dağıtımında görev aldığı ve yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, işlemleri sürüyor.

Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title