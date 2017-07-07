Manisa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma doğrultusunda daha önce gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla salıverilen 10 şüpheli hakkında savcılık yeniden gözaltı kararı verdi.



Gözaltına alınıp sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan F.Y, N.T, S.S, G.C. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Mahkeme diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.