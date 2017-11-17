Manisa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan, aralarında öğrenci ve KHK ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.