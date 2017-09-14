Manisa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 15 şüpheli, 23 Ağustos'ta başlatılan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.