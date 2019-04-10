Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davasında Karar

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıkların son savunmalarını yapmalarının ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, görevinden ihraç edilen eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası, eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

İddianameden

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA