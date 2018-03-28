Manisa'daki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yılmaz'ın yanı sıra eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Engin Yücel, 15 Temmuz günü tugay nöbetçi subay olduğunu, haberlerde Boğaziçi Köprüsü üzerindeki askerlerin canlı bomba iddiaları için orada bulunduğu polislerin de askerlerin yanında olduğu yönünde bilgilere yer verildiğini, televizyonu sessize alıp rutin işine devam ettiğini belirtti.

15 Temmuz günü gelen bildiri için o gün tugay komutanına vekillik eden albay Murat Yılmaz'ı telefonla arayarak haberdar ettiğini anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Darbe mesajını okuduktan sonra bana 'Tabur komutanlarını ara birliklerin başına geçsin.' dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra kışlaya gelerek, 'Bölük komutanları bölüklerin yoklamasını alsın.' talimatının ardından Ani Müdahale Kuvveti 2'nin tugay karargahı önüne gelmesini emretti. Bu emirleri ilgili astlara ilettim. Bu arada AMK2 karargah önüne gelmişti. Tugay nizamiyesinin emniyetinin alınması talimatı verildi. Devamında yoklama alınan askerler için 'Silah dağıtılsın.' emrini verdi. Aldığım emri hangi birliklere ilettiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Kendi komutamda olan birinci ve ikinci taburlara bu emri vermedim."

Sanık Yılmaz'ın talimatı ile Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Birliğinin (KOKTOD) kurulduğunu belirten Yücel, bu birimin 15 Temmuz'da eğitim yaptığına dikkati çekti.

Yıllık eğitime göre 11-20 Temmuz tarihleri arasında eğitim yapılmasının planlandığını, KOKTOD birliğinde görevli askerlerin bir kısmının bir sonraki hafta eğitime başlayacağından dolayı planlamanın 14 Temmuz için yapıldığını, bu eğitimin emrinin de askerlere verilmesinin unutulduğunu savunan Yücel, "Eğitim 15 Temmuz günü yapıldı. Olmaması gerek bir şey ama gayemiz 10 günlük eğitimi bir güne sıkıştırarak tamamlamaktı ancak yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Gündüz yapılan eğitim darbe kapsamında gerçekleştirilmiş bir eğitim değildir." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını ileri sürerek iddiaları reddettiler.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden



Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", " Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Ayrıca, örgütün bölge talebe mesulü (BTM) olduğu iddia edilen üsteğmen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen astsubay Bayat hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.