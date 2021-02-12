Manisa'daki eski maden sahaları yeniden yeşillendi

MANİSA'nın Soma ilçesinde kullanım süresi dolan maden sahaları, Orman Genel Müdürlüğü 'nce fidan dikilip, tohum serpilerek yeniden yeşertiliyor. Soma'da 1000 hektar alana 2 milyondan fazla fidan dikimi tamamlanırken, 1000 hektar alan da rehabilite edilerek, 1 milyon fidan dikimi için hazır hale getirildi. Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, "Doğayı eski haline geri getiriyoruz" diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) Manisa'nın Soma ilçesinde madencilik faaliyetleri neticesinde zengin yeraltı kaynaklarının işletilip, ekonomiye kazandırılmasının ardından bozulan ormanlık alanlarda arazi ıslah çalışması yapılarak, yeniden biyolojik çeşitliliği kazandırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Soma Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde madencilik çalışması biten sahalar dikime hazır hale getirildi. Elmalı, Sarıkaya, Domuzalanı, Adil ve Kısrakdere sınırlarını kapsayan 1000 hektarlık alan üzerine 2 milyonun üzerinde, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı ve selvi fidanı dikildi. Ayrıca Soma Orman İşletme şefliği tarafından 1000 hektarlık alan da maden rehabilitasyon çalışması yapılarak, 1 milyon fidan dikimi için hazır hale getirildi.Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, çalışmaların 2007 yılında başladığını söyledi. Eren, "Şu anda Elmalı Mevkisi'nde bulunuyoruz. Etrafımızda Sarıkaya, Domuzalanı, Adil ve Kısrakdere yer almakta. Bu alanda madencilik faaliyetleri bittiği için, sahayı tekrar fidanla buluşturup, eski haline geri getirdik. Çalışmalara 2007 yılında başladık. Hazırladığımız 1000 hektarlık arazi üzerine 2 milyondan fazla kızılçam, karaçam, fıstıkçamı ve servi fidanı diktik. Genelde ise toprağın türüne uygun olan kızılçam fidanları diktik. 1000 hektarın üzerinde alanda daha rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda ise 1 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturacağız. Madenciliğin bittiği alanları rehabilite ederek, doğaya tekrardan kazandırıyoruz. Doğayı eski haline geri getiriyoruz" diye konuştu.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN