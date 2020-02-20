Manisa'daki depremde hasar oluşan cami minarelerine kontrollü yıkım

20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:00

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta yaşanan depremde hasar gören 2 caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.



Akhisar'da, merkezi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremde, ilçenin Bünyanosmaniye ve Dayıoğlu mahallelerindeki bazı camiler hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minarelerin hasarlı olduğu ve tehlike arz ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine camilerin çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, minareler Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kaynak: AA