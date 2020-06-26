Manisa'daki depremde bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araca zarar verdi Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki depremde, bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araçta hasara neden oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki depremde, bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araçta hasara neden oldu. Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli deprem, Soma ilçesinde de hissedildi. Deprem anında, Bergama Caddesi'ndeki bir binanın çatı katından kopan beton parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaynak: AA