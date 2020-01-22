Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
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Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:46
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi

'nın ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem , Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
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