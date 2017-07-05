Manisa'daki Deprem

Manisa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem en çok Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde saat 10.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Yerin yaklaşık 24 kilometre altında hissedilen deprem, Çavuşoğlu Mahallesi sakinlerini sokağa döktü.





Çavuşoğlu Mahallesi sakini Hamza Sağır AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Top yere düşer ya öyle önce ses geliyor, sonra sallanıyoruz. Biz alıştık. Bu biraz küçüktü." dedi.



Bir diğer mahalle sakini Abdullah Çoban ise, "Son bir aydır burada deprem olmaya başladı. Çok sayıda artçı depremler olmaya başladı. Şehir merkezini bilmiyoruz ama biz burada yaşadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Kısa bir süre önce yine deprem oldu. Evin içerisinde uzanıyordum. Uzun süre hissettim." diye konuştu.



Depremlere alıştıklarının söyleyen Kerem Sağır da "Depremlerden dolayı her ne kadar alıştık desek de insan ister istemez korkuyor. Biz de bu durumdan rahatsızız. Az önce meydana gelen depremde kendimizi can havliyle dışarı atmak zorunda kaldık. Burası baya bir sarsıldı. Hasta ve yaşlılar için daha büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.